شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تواصل إجراءاتها الاحترازية خلال فترات امتحانات منتصف العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، إجراءاتها الاحترازية المشددة لمكافحة فيروس كورونا، خلال فترات امتحانات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، لطلاب مرحلة الليسانس، والتي انطلقت منذ ٢٧ فبراير، مقسمين على فترتين في اليوم وثلاثة امتحانات أسبوعياً، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص عدد (١٣٠) لجنة، سعة كل لجنة (12) طالباً و(٢٤) طالبا بالمدرج بإجمالي عدد (١٠٨٦٥) طالبًا بالنظام الفصلي، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر.