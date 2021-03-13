شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة يتفقد مدرسة آل شوربجي الثانوية الصناعية. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء انتظام الدراسة بمدرسة آل الشوربجى الثانوية الصناعية، في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني.

وخلال زيارته للمدرسة قام وكيل الوزارة، بتفقد الفصول الدراسية ومختلف الأقسام العملية ومكتبة المدرسة.

وشدد رضوان علي تطبيق الإجراءات الاحترازية و التأكد من إجراءات السلامه والصحه العامه داخل المدرسة.

حضر الزيارة كل من ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، منى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية، إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائي، خالد أبو سلمه مدير إدارة التعليم الإعدادى، ابتسام محمد مدير إدارة التعليم الثانوى.