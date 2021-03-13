شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الإيسيسكو تشيد بدور السيدة الأولى وكلمتها في احتفالية عام المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، إن مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة؛ كان لها أكثر من أثر فعال، مشيرًا إلى أن «سيدة مصر الأولى أرسلت عبر كلمتها العديد من الرسائل إلى سيدات العالم».

وأضاف أن السيدة انتصار السيسي طالبت في كلمتها بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما أعطت المرأة حقها الكامل، منوهًا بأن كلمة سيدة مصر الأولى كان لها واقع كبير على السيدات.

وأكد أن مصر من أهم وأول الأعضاء الذين شاركوا في إنشاء المنظمة، معقبًا «سيكون هناك منتدى كبير من أجل تناول قضية التناول غير المشروع في الممتلكات الثقافية».

وأكمل «سيدة مصر الأولى تحدثت عن الطفرة التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية»، موضحًا «السيدة انتصار السيسي أشارت إلى وجود ٢٥٪ من مجلس النواب سيدات، وأيضًا تحدثت عن مستشارة الأمن القومي، إضافة إلى السفراء المصريين».

ولفت إلى أن مصر أعلنت أن عام ٢٠١٦ هو عام المرأة ولكن المنظمة أعلنت أن عام ٢٠٢١ هو عام المرأة، نتيجة المكاسب التي حصلت عليها خلال هذا العام، منوهًا بأن منظمة الإيسيسكو قررت أن تعلن عام ٢٠٢١ عامًا للمرأة نتيجة ما تحملته خلال الجائحة.