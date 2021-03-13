شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تناقش «الجيل الرابع من الجامعات» في مؤتمرها العلمي التاسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة عين شمس المؤتمر العلمي التاسع للجامعة والذي يحمل عنوان «الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول»، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر وذلك في الفترة من السادس وحتي الثامن من أبريل المقبل.

يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية إلى جانب شركاء جامعة عين شمس في مختلف المجالات.

ويبحث المؤتمر عدة محاور أساسية ويعقد جلستين للمحاكاة: الاولي لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحه العالميه الثانيه لطلاب كليات قطاع العلوم الانسانيه وتهدف لبيان الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل كلية في تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

كما يناقش المؤتمر الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، والبعد البيئي والتغيرات المناخية، ومستقبل الثروة المعدنية في مصر، والكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام أطياف الليزر.

كما يناقش التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، والجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة، ودور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلي مصر.