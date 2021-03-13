شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بكل «تختة» .. حضور 50% من طلاب الأزهر في اليوم الأول لعودة الدراسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، إن نسبة حضور الطلاب اليوم السبت في أول أيام الدراسة بالترم الثانى بلغت حوالى 50%، حيث يبلغ عدد المعاهد الأزهرية في نطاق الاسكندرية 169 معهداً موزعين على ه إدارات تعليمية، هي إدارة المنتزه وإدارة شرق وإدارة غرب وإدارة وسط وإدارة العامرية.

وأوضح أن معاهد المحافظة بدأت استقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تتمثل في جلوس طالب في كل تختة فقط والدخول بالكمامات.

وأشار «هاشم»،لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الدراسة ستكون في التيرم الثانى بنظام التناوب مثلما كان الحال في التيرم الأول بين الطلاب والمعلمين، فضلا عن تغيير نظام توزيع المناهج على المعلمين ليكون أسبوعيا بدلا من التوزيع الشهري خاصة وأنه سيتم هناك عقد امتحانات شهرية تقييمه نهاية شهر مارس وابريل ومايو المقبلة للطلاب.

وأضاف أنه عقد أمس اجتماع موسع بمقر منطقة الإسكندرية الأزهرية لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، بحضور الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، ضم مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، ومدير الامتحانات، ومدير الشؤون القانونية، ومدير الإدارات التعليمية، وبعض مديري إدارات المنطقة؛ للتأكد من جاهزية معاهد المنطقة لبداية عودة الدراسة.

وأكد على التشديد الكامل على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمن يخالف تعليمات الوقاية والالتزام بإجراءات التدابير الاحترازية، كما تم مناقشة انتظام العمل بالمعاهد طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير العملية التعليمية، والحرص على عمليات التعقيم والتطهير المستمر للحفاظ على صحة الجميع، والتنبيه على التزام الطلاب بالحضور، والتأكيد على أنه سيتم عقد امتحان شهر مارس الجاري يوم الخامس والعشرين، وتم الاتفاق على اقتراح أن تكون الامتحانات من المنطقة تحت إشراف موجهي العموم، وكذلك التأكيد على أن نتيجة التقييمات للأشهر الثلاثة القادمة لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية يتم تجميعها في كنترول المعاهد، وتسليمها لكنترولي الشهادتين لاستكمال أعمالهما، ولحين صدور تعليمات أخرى من قطاع المعاهد الأزهرية.

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

طالب بكل تختة .. رئيس "الأسكندرية الأزهرية": حضور 50% من الطلاب بـ 169 معهداً .. وإجراءات احترازية مشددة (صور)