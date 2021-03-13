شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 11 إدارة تعليمية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الدراسة اليوم السبت بالفصل الدراسي الثاني بشكل جزئي في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في 11 إدارة تعليمية بمحافظة سوهاج، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة في كافة المدارس للوقاية من فيروس «كورونا».

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه من المقرر انتظام 1.3 مليون طالب وطالبة في الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمختلف مدارس المحافظة، لافتا إلى أن المديرية استعدت لاستئناف لدراسة بالفصل الدراسي الثاني باتخاذ كافة الإجراءات لإدارة العملية التعليمية حيث جرى الانتهاء من تعقيم الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب والمعلمين وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لجداول الحضور المقررة من الفصل الدراسي الأول، على أن يترك قرار حضور الطلاب بالمدارس «اختياريا» وفقا لرغبة أولياء الأمور، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع وتحمل المسؤولية في قياده وإدارة العمل بالإدارات التعليمية بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

وطالب أبوزيد، بضرورة التزام مديري المدارس بإبلاغ مدير عام الإدارة التعليمية بأي مشاكل أو أحداث طارئة فور حدوثها في أول أيام عودة الدراسة، وقيام مدير عام الإدارة بدوره بإبلاغ المديرية لاتخاذ القرارات اللازمة لحلها فورا.

كما طالب بضرورة التفعيل والتواصل مع مجالس أمناء المدارس لتذليل كافة المعوقات في أول أيام عودة الدراسة ، والتشديد على متابعة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد للطلاب وعمليات تعقيم مستمرة للمدارس، والاهتمام كذلك بنظافة مرافق المدارس والتأكد من التخلص من الرواكد الخشبية، وكذلك وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على الاهتمام بأعمال تجميع وتسجيل بيانات جميع العاملين والمعلمين بالإدارات التعليمية والمدارس على قاعدة البيانات الخاصة بجهاز التنظيم والإدارة في إطار منظومة الاستمارة الإلكترونية للموظفين، تنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بمدارس سوهاج

استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بمدارس سوهاج

استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بمدارس سوهاج