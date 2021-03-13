شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع يمتد من العين السخنة لمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع جارى تنفيذه في مصر بعدما تقرر مد مساره ليصل إلى مرسى مطروح وذلك فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:





كم تبلغ أطوال المسار بعد مده حتى مرسى مطروح؟

يمتد المشروع من مدينة العين السخنة علي ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح مارا خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين شاملا أطوال 660 كم.





ما الجدول الزمنى لتنفيذ هذا المشروع؟

يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين حيث المرحلة الأولى تمتد بطول 460 كم من العين السخنة حتى العلمين ومخطط إنهاء تنفيذها خلال عامين والمرحلة الثانية تمتد من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200 كم.

عدد محطات هذا المشروع؟

عدد محطات المشروع 20 تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية.





السرعة المخططة لأول خط قطار سريع؟

السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، ومخطط تشغيل بالمشروع بعد تنفيذه عدد 15 قطارا سريعا بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة وعدد 24 قطارا إقليميا بسرعة 160 كم/الساعة.





تكلفة تنفيذ هذا المشروع؟

تكلفة تنفيذ المشروع بعد مد مساره تصل إلى حوالى 8 مليارات دولار.