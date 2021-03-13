شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الإماراتى: لا يوجد حضارة إنسانية تقوم على الصراع العرقى أو الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مطر الكعبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، لايوجد حضارة في التاريخ قامت على الصراع العرقي أو الديني، موضحا أنه من أهم مقومات بناء الحضارات التنوع .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، بمشاركة 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا ، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.

وأشاد محمد مطر الكعبي، بالمؤتمر قائلاً: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نلتقي على أرض العروبة والحوارات ، لنؤكد على المشترك الإنسانى الذى سيؤدى إلى السلام والإزدهار .