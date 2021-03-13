شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والشباب ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع ال88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بمشاركة أكثر من 223 عارض.

وقام وزير الزراعة ومحافظ الجيزة بتفقد أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض الذي يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم بمشاركة وزير الشباب والرياضة والوفود المشاركة.

وشدد القصير على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة إن المعرض يشهد إقبال من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة. ودعا مواطنى المحافظة لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومراعاة التباعد الأجتماعي فيما بينهم حفاظآ على سلامتهم.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعه كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

ويستقبل المعرض الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر وتعد حديقة الاورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

حضر الافتتاح أيضا سفير جنوب السودان جوزيف مومو، والسفير سامي النقبي مندوب السفير الاماراتي بالقاهرة، ونائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.