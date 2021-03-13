شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال سياحي لزيارة المقاصد الاثرية من معابد ومقابر بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، اليوم السبت، وصول عدد من الحافلات السياحية، تقل عدد كبير من السياح، قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات ما تسمي «برحلات اليوم الواحد»، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت اليوم السبت في استقبال زائريها من مختلف الجنسيات، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة والالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات اثناء زيارة المقاصد الاثرية.

وتضمنت برامج الزيارة، زيارة معابد الاقصر والكرنك بالبر الشرقى، وزيارة معبدحتشبسوت، ووادى الملوك والملكات، ومدينة هابو وتمثالى ممنون بالبر الغربى، الملئ بعشرات المعابد ومئات المقابر الفرعونية للنبلاء والامراء والملوك، وسط استمتاع كامل من السياح بالشرح التفصيلي للحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هده الفترة تشهد اقبالا ملحوظا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الاحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الاثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، كما ان اقبال المصريين على زيارة مدينة الأقصر، ساهم في تحريك الماء الراكد وعودة الحياة للفنادق وتشغيل المحلات والبازارات.

واضاف «عثمان»، أن مدينة الأقصر حصلت على نصيب كبير من أعداد السياح الأجانب الوافدين لمدينة الغردقة عبر الرحلات البرية «رحلة اليوم الواحد» حيث تخطى عدد القادمين للاقصر حاجز ٢٠٠ ألف من السياح الذين زاروا الغردقة خلال الفترة من أغسطس 2020 حتى فبراير 2021.

تدفقات سياحية على معابد الكرنك بالأقصر

تدفقات سياحية على معابد الكرنك بالأقصر

تدفقات سياحية على معابد الكرنك بالأقصر

تدفقات سياحية على معابد الكرنك بالأقصر