شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم : تكثيف أعمال تطهير وتعقيم مباني المديرية والإدارات لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم ، جهاز المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمديرية والإدارات التابعة لها، حيث قام مهندسي المكافحة المهندس ربيع محفوظ والمهندس هاني عبد الله بمتابعة رش وتطهير وتعقيم مباني مديرية الزراعة في الفيوم ضد فيرس كورونا المستجد، وذلك ضمن حملة التطهيرات التي تقوم بها مديرية الزراعة داخل المحافظة من العام السابق وتم تطهير وتعقيم المكاتب والطرقات والحمامات والسلالم وجميع مباني المديرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم مباني المديرية والإدارات التابعة لها، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.