شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المنيا يستقبلون سفير الإمارات بالطبل والمزمار البلدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اهالي دير مواس في المنيا، الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد دير مواس ورددوا الأناشيد الوطنية، ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية.

وتشمل زيارة المنطقة الأثرية بتل العمارنة بمركز دير مواس، ثم مطرانية دير مواس، ودير المحرق بالقوصية بأسيوط، في أولى جولاته لمحافظات الصعيد، عقب توليه، منصبة الجديد.

يرافق «حمد» علاء حسانين، عضو مجلس الشعب الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة.

ومن المتوقع أن يختتم «حمد» جولة للمنيا، بلقاء المحافظ اللواء أسامة القاضي، لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور حمد الشامسي قد قدم مؤخرا أوراق اعتماده سفيرا لدولة بالقاهرة، عقب ذلك التقي الأربعاء الماضي، بالدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، أكد خلالها على تقدير دولة الإمارات للأزهر الشريف وشيخه.

وأشاد السفير الإماراتي بالدور الحيوي الذي يقوم به شيخ الأزهر في ترسيخ السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الذي يقوم به فضيلة في بيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.

أهالي المنيا يستقبلون سفير الإمارات بالطبل والمزمار البلدي

أهالي المنيا يستقبلون سفير الإمارات بالطبل والمزمار البلدي