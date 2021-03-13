شكرا لقرائتكم خبر عن الغربية تتلقى ١٥٢ ألف و٨٣٧ طلب تصالح بإجمالي ٩٥٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٥٢ ألف و٨٣٧ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٥٠ مليون و٨٠٧ ألف جنيه.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول(١٩٧٣) طلب ، رفض (٣٢٠) طلب، وجاري فحص عدد (١٥٠٥٤٤) طلب، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.