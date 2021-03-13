شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم في الأقصر : تزايد سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حالة الطقس اليوم في مدينة الأقصر تزايد في سرعة الرياح مع انخفاض درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس، مع رفع محافظة الأقصر حالة الطوارئ لعدم استقرار حالة الطقس والتحذيرات من هبوب رياح محملة بالاتربة.

ومن جانبها، طالبت إدارة المرور بالأقصر السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس اليوم.

وأكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث في الأقصر أن المحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في حالة الطقس، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في مراجعة جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة، بجانب خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، بالاضافة إلى أنه تمت مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية، والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها، للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بسبب حالة الطقس.