شكرا لقرائتكم خبر عن بالتقسيط على 6 سنوات .. بدء التعاقد لتوصيل الغاز للمنازل بمدينة قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها بدء أعمال التعاقد مع أهالي المدينة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقالت رئيس المدينة إنه تم تحديد الأماكن اللازمة لمسئولي شركه غاز مصر بمقر الوحدة المحلية بحضورمحمد عبدالستار مدير التعاقد بشركه غاز مصر لتلقي طلبات التعاقد وتم تفعيل نظام تقسيط قيمة التعاقد بمبلغ 2160 جنيه على 6 سنوات بدون مقدم على أن يتم تحصيل مبلغ 30جنيه شهريا ضمن فاتورة الاستهلاك.

أشارت «فوزى» إلى أن الحضور لمقر الوحدة لتقديم طلبات التعاقد يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1ظهرا.

بدء التعاقد لتوصل الغاز لمنازل قها