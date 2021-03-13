شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك، التي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، بخطوط السير، وأسفرت الحملات عن ضبط 6 تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.