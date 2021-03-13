شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدراسة .. اقبال متزايد لحضور الطلاب بمدارس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المدارس الخاصة بمحافظة المنيا، إقبالا متزايدا على الحضور من جانب الطلبة، اليوم السبت.

ووسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، انطلقت اليوم السبت، أول أيام الفصل الدراسي في محافظة المنيا.

وحرصت المدارس على تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الاذاعة المدرسية ونشر التعليمات الصحية، لتوعية الطلاب توعية مستمرة ومتكررة ل للوقاية من كوفيد ١٩.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، 9 غرف عمليات فرعية وواحدة رئيسية استعداداً لبدء انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، لجميع الصفوف بمختلف المراحل التعليمية.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لقيادات التعليم بالمحافظة على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المدارس بنطاق كل مركز ومدينة وحي للتأكد من انتظام دخول الطلاب إلى المدارس، ورفع أي إشغالات وتراكمات للقمامة من أمام أبواب المدارس، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما شدد المحافظ على تواجد الزائرة الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين، مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام العملية التعليمية

ويصل عدد مدارس المحافظة إلى 3207 مدرسة، وتضم مليون و371 ألف و686 طالب.

وقال محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الغرف مقراتها في الإدارات التعليمية التسع، بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التعليم

لافتا إلى ان عمليات التعقيم والتطهير بمقرات الادارات التعليمية والمدارس مستمرة على مدار اليوم الدراسي.

لافتا إلى أن لجان تتفقد اعمال اليوم الدراسي منذ بدايته صباح اليوم.

وحرصت مدارس على رش وتعقيم ادوات الطلبة وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للمدرسة.