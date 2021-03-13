شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوضح اشتراطات البناء : للدور الرابع فقط بالمدن الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم إعطاء توجيهات مباشرة إلى رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة باستمرار عمل التراخيص وفقاً للكتاب الدورى رقم (63)، الصادر من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، إلى المحافظين بضبط منظومة العمران واستمرار عمل منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع، وكذا استمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع وفقاً لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم (21)، المنعقدة في 28- 9- 2020، والخاص بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات، حتى الانتهاء من الاشتراطات البنائية، لافتاً إلى عدم صحة ما تداولته عن وقف أعمال البناء وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة، خاصة أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.