شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قيصرية لمريضة كورونا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أطباء مستشفى سمسطا المركزي للعزل ببنى سويف، اليوم السبت، ولادة قيصرية لأم مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها بالعناية المركزة، حيث شعرت بآلام الولادة، كونها في الأيام الأولى من الشهر التاسع، وتم نقلها إلى غرفة عمليات المستشفى، بعد تجهيزها لإجراء العملية، وسط إجراءات احترازية حرصاً على سلامتها، حيث وضعت مولودها في حالة جيدة.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي للعزل، بإشراف الدكتور عمر الخواجة، مدير المستشفى، مريضة تُدعى «أ. م. م»، تبلغ من العمر 25 عاماً، مقيمة بإحدى قرى مركز سمسطا، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بالعناية المركزة، حيث شعرت بآلام الولادة، وكانت في الأيام الأولى في الشهر التاسع من حملها، وتم نقلها على الفور إلى غرفة العمليات بعد تجهيزها، وإجراء العملية الجراحية بنجاح، وخرجت المريضة بسلام لاستكمال العلاج بالعناية المركزة، ومولودها في حالة جيدة.

وشارك في إجراء العملية الدكتور أحمد سعد، إخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد على، طبيب التخدير، وفريق مكافحة العدوى والتمريض بالمستشفى.