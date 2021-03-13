شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يفتتح مبنى المديرية المالية بعد تطويره بتكلفة 3.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعمال تطوير المديرية المالية بقنا، رافقه اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، في إطار تطوير العمل في المديرية لتنفيذ خطة الشمول المالى والتحول الرقمي.

وزير المالية يفتتح المديرية المالية بمحافظة قنا

وأشار محمود حمدان، مدير المديرية المالية بقنا، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 ملايين و500 ألف جنيه بتمويل من وزارة المالية، مضيفًا أن المبني يقع على مساحة 800 متر مربع، ويتكون من 5 طوابق، وأن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بجميع مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من أجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير المالية يفتتح المديرية المالية بمحافظة قنا

فى سياق متصل، تفقد وزير المالية المبنى وعددًا من المكاتب به، واستمع إلى العاملين بالمديرية.

وزير المالية يفتتح المديرية المالية بمحافظة قنا

وزير المالية يفتتح المديرية المالية بمحافظة قنا