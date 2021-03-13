شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. حضور ضعيف لتلاميذ بني سويف في أول يوم دراسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة في أول أيام عودتها في محافظة بني سويف في المرحلة الابتدائية، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إن المدارس استعدت لعودة الدراسة باستقبال الطلاب على مستوى المحافظة وأن هناك تعليمات مشددة بضرورة أن يكون هناك قياس درجة حرارة كل تلميذ عقب وصوله إلى باب المدرسة والتأكد من ارتدائه الكمامة في الفصل والجلوس بطريقة التباعد الاجتماعي.

وأضافت أنه على مدار الأيام الماضية قبل عودة الدراسة تم تعقيم وتطهير الفصول وتجهيزها لاستقبال الطلاب.

وأشارت إلى أنها قامت بالمرور على عدد من المدارس ووجهت على كل مدير إدارة تعليمية، أن يقوم بحملات مرورية على المدارس في نطاق إدارته وإعطائها تقريرا كل ساعتين عن أوضاع المدارس مع بداية عودة الدراسة.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب سنوات النقل بداية من 4 ابتدائي وحتى 2 إعدادي، بسبب ظروف فيروس كورونا، وأن البديل هي الامتحانات الشهرية داخل المدارس على مستوى إدارات بني سويف التعليمي.

وتابعت أنه تعقد ثلاثة امتحانات ورقية مجمعة بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتتولى الإدارة التعليمية تشكيل لجان لوضع الامتحانات التي تعقد على مستوى الإدارة والإشراف على العملية الامتحانية طبقا للقواعد المنظمة مع مراعاة الوزن النسبي للمحتوى الدراسي حتى يتناسب مع الخطة الزمنية لكل شهر والمعدة بمعرفة مديري المواد الدراسية وتكون مواعيد الامتحانات من 21 مارس وحتى 25 مايو 2021.