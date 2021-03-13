شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام الدراسة بعدد من مدارس العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية.

وقام المحافظ بزيارة مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين ومدرسة العريش الثانوية الفندقية ومدرسة الشهيد مصطفي جاويش الإعدادية للتعليم الأساسي بنات، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمدارس، بجانب متابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المحافظ على انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على الحرص على طابور الصباح وتحية العلم، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالى عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ ١١٤ ألفا و٦٧٥ طالبا وطالبة، من بينهم ١٠٤ آلاف و٥٩٨ طالبا وطالبة بالتعليم العام و١٠ آلاف و٧٧ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى، موزعين على ٦٢٤مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية .

رافق المحافظ خلال جولته على المدارس كل من منى أبوالمعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية، همت مصطفى مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية، ايهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية.

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة

تفقد الدراسة