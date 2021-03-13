شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي نقص أى سلع أساسية بالمحافظات بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بتداعيات أزمة كورونا.

وكان قد كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، في تقرير له أمس، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية.

حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.