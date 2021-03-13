شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة فى القاهرة التاريخية لبدء مشروعات التطوير، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار العمل من أجل سرعة الانتهاء من كافة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية، والتي تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإعادة المناطق التاريخية لرونقها ومظهرها الحضاري، وتوفير بيئة عصرية للمواطن المصري، تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.