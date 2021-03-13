شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية ومساعدات إنسانية من الداخلية للمواطنين بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية بنطاق محافظتى (أسيوط – الغربية) فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاعات (الخدمات الطبية – الأحوال المدنية – حقوق الإنسان)، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتى (أسيوط- الغربية) استهدفت مراكز شرطة (منفلوط – أسيوط – الفتح – الغنائم - أبنوب) بمحافظة أسيوط ومركز شرطة (طنطا) بمحافظة الغربية، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.