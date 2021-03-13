شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضورعدد من قيادات الوزارة ومشاركة أكثر من 200 عارض.

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعه كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

جدير بالذكر، أن حديقة الأورمان تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.