شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب الأزهر في أول أيام الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية اليوم السبت فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية بكل المعاهد على مستوى الجمهورية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضرورة توزيع خطة المنهج المعدلة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، على جميع المعلمين على النحو المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية، وسرعة إعداد جداول الحصص للفصل الدراسي الثاني على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول وتوزيعها على جميع المعلمين.

وأعرب رئيس قطاع المعاهد عن أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب وبأن يحفظهم الله من كل مكروه وسوء، كما وجه بالانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الأول من الدراسة.