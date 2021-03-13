شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في غرب شبرا الخيمة 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مناطق (ام بيومي-منطي-ارض الحافي-المزرعة) بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق٢٠٢١/٣/١٤وحتى الساعة السادسة مساءاً.

وأوضحت الشركة- في بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال نقل خط طرد صرف صحي بأم بيومي قطر ٧١٠مم وذلك ضمن اعمال توسعات الطريق الدائري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880.