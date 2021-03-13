شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الاستراتيجي واتحاد الكشافة العام يكرم أمهات الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ندوة بعنوان الأم الشهيد الرمز القدوة أمس بمقر الاتحاد العام الكشافة والمرشدات.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة ترحماً على شهداء الوطن وأشار الدكتور علاء رزق رئيس للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي أن موضوع الندوة يأتي مواكبا لعيدين ارتبطا بوجدان المصريين، فكلا من الأم والشهيد رمز للتضحية والعطاء.

وأثنى على قواتنا المسلحة التي تسطر كل يوم بأحرف من نور تاريخاً مليئاً بالتضحيات من أجل الوطن. وأكد أن ما نشعر به من أمان الآن في بلادنا بفضل الله تعالى هو نتيجة لثقتنا في قواتنا المسلحة وتضحيات هؤلاء الشهداء. وأن المنتدى من خلال هذه الندوة يحاول توصيل رسالة مفادها أنه ينبغي علينا جميعاً أن نسعد بالشهداء فهم في أفضل منزلة عند الله تعالى وفى قلوبنا جميعاً وأن يكونوا دافعاً لنا لمزيد من التنمية والعمل من أجل المستقبل. كما تحدث محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة عن سعادته باستضافة ندوة المنتدى الاستراتيجي مؤكداً أن موضوع الندوة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم الكشافة التي تغرسها في نفوس الشباب، فالقدوة والرمز قيمتان لا تغيبان عن مفهوم الكشافة التي تهدف إلى إعداد جيل صالح يحمل راية الوطن.

كما قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر أمين عام المنتدى انه في هذا اليوم العظيم نحتفى برجال عاشوا أبطالاً وماتوا شهداء. حيث يحل علينا يوم الشهيد الذي تم اختياره إحياءً لذكرى أبطالنا الذين حموا أوطانهم بأرواحهم والذي يوافق يوم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض الذي كتبت له الشهادة إبان حرب الاستنزاف وهو وسط جنوده وكان رمزاً للبطولة والبسالة والشجاعة. وحيت الدكتورة سامية أبوالنصر أسر الشهداء الحاضرين واكدت أن أي تكريم أو دروع أو أوسمة لن توفيهم حقهم أمام ما قدموه من تضحيات. كما حيت أرواح الشهداء من الجيش الأبيض الذين جاهدوا لحمايتنا من عدو خفى غزا العالم تحت اسم ( كوفيد 19) .والكثير من البطولات التي تتعدد لكنها تنتهى بنهاية واحدة وهى انتصار مصر كما أشار اللواء فؤاد فيود الخبير الاستراتيجي عن بطولة الجنود المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر وما قدموه من تضحيات عظيمة حتى تحقق هذا الانتصار، وأكد أن الجيش المصري لم يستسلم أبداً فقد كانت النكسة في يونيو 1967، وفى أول يوليو من نفس العام أي بعد أيام قليلة قامت معركة رأس العش، وفى 21 أكتوبر من نفس العام وجهت البحرية المصرية ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث استطاعت لنشات لمصرية مجهزة بالصواريخ إغراق المدمرة إيلات التي كانت تختال بها إسرائيل في أول واقعة من نوعها لقطع بحرية خفيفة تقوم بمثل هذه العملية. وإذا كان يوم الشهيد يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، فلنذكر أنه بعد 40 يوماً فقط من استشهاده قامت المجموعة 39 قتال بالإغارة على الموقع الذي أطلقت منه القذيفة التي أدت إلى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، فدمروا الموقع ومخازن الذخيرة والأسلحة وقتل ما لا يقل عن 40 جندياً إسرائيلياً. واليوم يواجه أبناؤنا من الجيش والشرطة تحدياً أكبر، ويحاربون حرباً أكثر صعوبة لأنهم يحاربون عدواً خفياً جباناً يسلك سلوكاً غير شريف يعتمد على التضليل والتشكيك إلا أن الله تعالى سيحق الحق، كما حدث من قبل عندما وفق جنودنا ونصرهم.

كما شدد على أهمية اتحاد عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين الذين روت دماؤهم هذه أرض مصر الغالية. وطالب بعمل رحلات للنشء والشباب لمناطق القتال التي تحفل بقصص شهدائنا الأبرار ليعرفوا تاريخهم وتضحياتهم. كما تحدث اللواء د. يوسف وصال خبير الأمن القومي عن المكانة العظيمة للشهداء وأشاد بدور المنتدى الاستراتيجي للتنمية في نشر الوعي والفكر الصحيح وتكريم أسر الشهداء وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم المشرف، فهذا هو ما نحتاجه الآن في ظل أدوات إعلامية معادية تعمل على تشتيت المصريين. ودعا إلى المحافظة على الوطن وعلى كل ما دافع عنه هؤلاء الشهداء، ومثلهم كل من مات في سبيل الواجب من عمال وأطباء وكل إنسان يؤدى عمله بإخلاص. بينما أشارت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ عن دور المرأة المصرية والتي ترى أنها أكثر امرأة مضحية في العالم، فهي التي تحافظ على الأسرة والمجتمع وقالت إنها حاولت في كل أعمالها الفنية أن تعكس حقيقة المرأة المصرية المضحية المعطاءة فلعبت أدوار أم كل من الإمام أبوحنيفة والإمام الترمذي والإمام الشافعي والشيخ الشعراوي وأم كلثوم وعبدالوهاب، بينما رفضت أن تلعب دور أم لمن يعتمدون على البلطجة والعنف.

ووجهت التحية لأمهات الشهداء لما لهن من فضل في تربيتهم بينما أشاد اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة وطن بدور الأم المصرية عبر العصور فمنذ العصر الفرعوني كانت الأم إياح حتب تحث أبناءها وزوجها على قتال الهكسوس المحتلين، وكانت ملكات مصر القديمة مثل حتشبسوت ترسل بالبعثات لتأمين منابع النيل. وتحدث عن دور الفكر الإرهابي في تغييب العقول، حيث أصبحنا نحارب عدواً خفياً يخرب المجتمع من الداخل.

وقال أن شبابنا مستهدف بشكل كبير وأن مصر تخوض حاليا معركة الوعى كما تحدثت وفاء السيد والدة الشهيد مصطفى يسري عميرة عن ذكريات ابنها البطل وحبه للوطن وانه كان يتمنى الشهادة فأكرمه الله بها. وقالت إن ابنها أصيب في فض اعتصام رابعة الإرهابي برصاص قناصة تركه في غيبوبة لثلاث سنوات قبل أن تفيض روحه الطاهرة وشكرت الله أن أسعدها بوجوده معها 24 عاماً، وتمنت من المصريين أن يحافظوا على الوطن الذي دافع عنه الشهداء. -

فيما تحدث اللواء أ.ح مجدي أحمد شحاته الخبير الاستراتيجي، عن ذكرياته في الحرب قائلًا «كنت في حسبان الشهداء وسلموا والدي مكافأة شهادة، كنت مفقود وبعد 7 شهور تفاجئوا بعودتي» وأكد أن الأجيال القادمة ستظل تفخر بما قدمه أجدادهم من مسيرة التضحية والعطاء لهذا البلد العظيم.

وتخلل الندوة فقرات موسيقية وغنائية، كما ألقى الطفل طلال حمدي طلال قصيدة بعنوان (تعظيم سلام). وألقى الطفل محمد حمدي طلال قصيدة بعنوان (الحكاية).

وكرمت الندوة عددًا من أسر وأمهات الشهداء وهم

- الرائد. وليد عصام رمضان بقطاع الأمن المركزي شمال سيناء، الذي استشهد أثناء تأدية خدمته بالكتيبة على يد إرهابي يرتدي حزام ناسف 2015.

- الرائد مصطفى يسري عميرة بقطاع الأمن المركزي، والذي لقب بالشهيد الحي حيث استشهد بعد 3 سنوات من إصابته بطلق ناري في اعتصام رابعة 2016.

- النقيب. كريم يحيى هلال، استشهد في العريش بعدما طالته رصاصة الغدر وهو جالس فوق مدرعته 2012.

- م.أ. على توفيق الذي استشهد في أحد المأموريات 2016.

- م.أ. محمد أشرف عبدالفتاح، الذي استشهد هو وثلاثة من جنوده برفح إثر انفجار عبوة ناسفة 2015.

وتكريم الفنانة سميرة عبدالعزيز الشهيرة بأم العظماء لما قدمته من دور الأم ل 5 من الأئمة وبحضور عدد من أعضاء المنتدى الاستراتيجي منهم الإعلاميون إبراهيم أمين أباظة ومجدي الصياد والإعلامية عبير كمال والأستاذة هبه الصباحي خبيرة التنمية البشرية. وأنور صبحي وتخللت الاحتفالية بعض المقاطع الموسيقية لبعض الأغاني الوطنية للمطرب أحمد جودة فرقة بابيون الموسيقية والتي تضم عدد من المطربين الشباب والشعراء