شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يشيد بالدور البطولي لشهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بالدور الكبير والبطولي الذي قام به شهداء الوطن على مر العصور، لرفعة هذا الوطن وعلو هامته.

وأكد المحافظ، خلال كلمة الصباح التي ألقاها خلال زيارته لمدرسة الشهيد مصطفي جاويش للتعليم الأساسي بنات بالعريش، بمناسبة يوم الشهيد، أن أرض سيناء وخاصة شمال سيناء، ارتوت بدماء الشهداء خلال الحروب مع إسرائيل والحرب على الإرهاب.. مؤكدًا على الدور الكبير لأبناء سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة، حيث كانوا أقمارا صناعية لنقل كل ما يدور في سيناء إلى القيادة المصرية التي خططت للنصر.

وقام المحافظ، يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتفقد الفصول الدراسية قبل دخول الطلاب بها والتأكد من تطبيق واتباع المدرسة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين المقاعد خلال جلوس الطلاب.

حضر الزيارة كل من ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، منى أبوالمعاطى، مدير عام إدارة العريش التعليمية، إيهاب الخليلى، مدير إدارة التعليم الإبتدائي، خالد أبوسلمة، مدير إدارة التعليم الإعدادى، ابتسام محمد، مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية.