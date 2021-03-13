شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الدراسة .. مدارس شمال سيناء تحتفل بيوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بيوم الشهيد، وخصصت المديرية كلمة في الإذاعة المدرسية بطابور الصباح للحديث عن شهداء القوات المسلحة، تكريمًا وتخليدًا لذكراهم العطرة وسيرتهم الطيبة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدارس المحافظة قامت بإلقاء كلمة في طابور الصباح بمناسبة يوم الشهيد تكريمًا وتخليدًا لذكراهم العطرة وسيرتهم الطيبة، حيث تم تعريف التلاميذ والطلاب بالبطولات التي سطرها أبطال القوات المسلحة وسير الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة ومكانة هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا مصر.

أضاف وكيل الوزارة أن احتفال مصر بيوم الشهيد المصري يتوافق مع ذكرى استشهاد البطل الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال حرب الاستنزاف، بعدما خاض مع رجاله من أبناء القوات المسلحة معركة بطولية أمام عناصر الكيان الصهيوني.