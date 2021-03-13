شكرا لقرائتكم خبر عن باقى 9 أيام في الشتاء .. الأرصاد تحذر من الطقس الأيام المقبلة (الأسباب والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من التقلبات الحادة في حالة الطقس خلال الفترة القادمة

وأكد أنه يفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء 9 أيام فقط، حيث يبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس الجاري.

تقلب في الطقس الأحوال الجوية

وأكد خبراء الأرصاد، أن نهايات الفصول دائما متقلبة بشكل كبير حيث يشهد نهاية فصل الشتاء اضطرابات شديدة في الطقس والأحوال الجوية ما بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بسبب الارتفاع والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، حيث يشهد الإسبوع الجارى، حالة من عدم الاستقرار في الحرارة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من اليوم السبت، وترتفع في اليوم الثاني إلى 4 درجات مئوية، ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة ليشهد أعلى ارتفاع يوم الاثنين، حيث ترتفع إلى 5 درجات، ثم تنخفض مرة ثانية 4 درجات يومي الثلاثاء والأربعاء.

خريطة الطقس خلال الأسبوع الجاري

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، معلنة حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 13 مارس، حتى الخميس الموافق 18 مارس، حيث حذرت الهيئة، من انتشار الشبورة المائية في الصباح، على مدار 6 أيام وانخفاض درجات الحرارة ليلا بشكل كبير.

ونشرت الهيئة حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية، المتوقعة خلال فترة التنبؤات، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء.

- طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وشديد البرودة ليلا

حالة الطقس المتوقعة الأحد 14 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 15 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 16 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 17 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس المتوقعة الخميس 18 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء

موجة الغبار في الخليج هل تصل مصر؟

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن وجود موجة قوية من الغبار تتسبب في انعدام تام للرؤية الأفقية، حيث أوضحت الهيئة أن الموجة تكون على شمال السعودية وجنوب العراق والكويت وتستمر لمدة 18 ساعة قادمة، ونوهت الهيئة خلال بيان صادر عنها إلى أن موجة الغبار وانعدام الرؤية التام على الخليج، لن يصل تأثيرها إلى مصر .