بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية بنظام التناوب بين الطلاب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن معاهد المحافظة بدأت استقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «هاشم» لـ«المصرى اليوم»، أن الدراسة ستكون في التيرم الثانى بنظام التناوب مثلما كان الحال في التيرم الأول بين الطلاب والمعلمين، فضلا عن تغيير نظام توزيع المناهج على المعلمين ليكون أسبوعيا بدلا من التوزيع الشهري خاصة أنه سيتم هناك عقد امتحانات شهرية تقييمه نهاية شهر مارس وإبريل ومايو المقبلة للطلاب.

وأضاف أنه عقد أمس اجتماع موسع بمقر منطقة الإسكندرية الأزهرية لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، بحضور الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، ضم مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، ومدير الامتحانات، ومدير الشؤون القانونية، ومدير الإدارات التعليمية، وبعض مديري إدارات المنطقة؛ للتأكد من جاهزية معاهد المنطقة للفصل الدراسي الثاني.

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى الاسكندرية بنظام التناوب بين الطلاب .. وتوزيع المناهج "أسبوعياً" (صور)

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى الاسكندرية بنظام التناوب بين الطلاب .. وتوزيع المناهج "أسبوعياً" (صور)

وأكد على التشديد الكامل على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمن يخالف تعليمات الوقاية والالتزام بإجراءات التدابير الاحترازية، كما تم مناقشة انتظام العمل بالمعاهد طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير العملية التعليمية، والحرص على عمليات التعقيم والتطهير المستمر للحفاظ على صحة الجميع، والتنبيه على التزام الطلاب بالحضور، والتأكيد على أنه سيتم عقد امتحان شهر مارس الجاري يوم الخامس والعشرين، وتم الاتفاق على اقتراح أن تكون الامتحانات من المنطقة تحت إشراف موجهي العموم، وكذلك التأكيد على أن نتيجة التقييمات للأشهر الثلاثة القادمة لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية يتم تجميعها في كنترول المعاهد، وتسليمها لكنترولي الشهادتين لاستكمال أعمالهما، ولحين صدور تعليمات أخرى من قطاع المعاهد الأزهرية.

وفى سياق متصل أجرت لجنة فنية جمعية محمود شلتوت لتكون بديلًا لمعهد محمود شلتوت؛ لحين الانتهاء من ترميم المعهد الأصلي لطلاب معهد محمود شلتوت الإعدادى بنين وفتيات.

ضمت اللجنة كلا من مجدى محمد على مدير التعليم الإعدادي، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، ورضوان بسيونى وكيل إدارة العامرية، والدكتور على حسن عضو التعليم الابتدائي، وتم معاينة المقر وتبين أنه يحتاج إلى بعض الإصلاحات لدورات المياه، وبعض التجهيزات، وتم الاتفاق على إعادة المعاينة الأسبوع القادم؛ لبيان صلاحية المكان.

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى الاسكندرية بنظام التناوب بين الطلاب .. وتوزيع المناهج "أسبوعياً" (صور)

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى الاسكندرية بنظام التناوب بين الطلاب .. وتوزيع المناهج "أسبوعياً" (صور)

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى الاسكندرية بنظام التناوب بين الطلاب .. وتوزيع المناهج "أسبوعياً" (صور)