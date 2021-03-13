الاحتفال بـ«يوم الشهيد» في الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدراسة بجميع مدارس البحيرة، التي تعمل بنظام الفترتين اليوم السبت، واستقبلت المدارس الطلاب وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أن المدارس احتفلت تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم السبت بيوم الشهيد تقديراً لدوره وتضحيته في سبيل الوطن، وبث روح الولاء والانتماء بين الطلبة والعاملين وإبراز دورهم وتضحياتهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية اراضيه، مشيراً إلى أن المحافظ وجه بضرورة تكريم أسر الشهداء بجميع المدارس التي سميت بأسمائهم وتقديم الدروع والهدايا لهم عرفانا بفضلهم ودورهم في الحفاظ على هذا الوطن.

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

وأوضح «الديب»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الاحتفال في طابور الصباح فضلاً عن تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الشهداء ودورهم وابراز تضحياتهم، مشيراً إلى أنه وجه تعليمات مشددة لمديري الادارات التعليمية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 18 ادارة، بتوجيه مديري المدارس بضرورة الاحتفال بيوم الشهيد اليوم في الطابور الصباحي والحصة الاولى من اليوم الدراسى.

ويبدأ اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميا في 12 محافظة وفي مدارس الكنيسة المصرية، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)

وتنتظم الدراسة السبت في مدارس «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات،فيما تبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وانتهت المديريات التعليمية من تعقيم الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب والمعلمين وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لجداول الحضور المقررة من الفصل الدراسي الأول على أن يترك قرار حضور الطلاب بالمدارس وفقا لرغبة أولياء الأمور تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

الاحتفال بـ"يوم الشهيد" فى الحصة الأولى وطابور الصباح بمدارس البحيرة .. وانتظام الدراسة بـ18 إدارة (صور)