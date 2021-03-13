شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. حضور ضعيف في بداية الدراسة بمدارس كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس كفر الشيخ اليوم السبت في أول أيام الدراسة بالصف الدراسي الثاني حضورا ضعيفا جدا من الطلاب، بسبب جائحة كورونا وخوف أولياء الأمور على أبنائهم ومنعهم من المدارس ومواصلة الدراسة من المنازل تنفيذ ا لتعليمات الوزير بهذا الخصوص، أيضا تعليمات مديرية التعليم بالدراسة فترتين بالمدارس التي بها كثافة كبيرة هي التي مارست الدراسة اليوم وهي ٢٠٠ مدرسة فقط، أما باقي المدارس فستبدأ الدراسة بها باكر الأحد، كما أن التعليم الثانوي ببعض الإدارات سيبدأ الأحد مثل إدارة قلين التعليمية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم، إنها تتابع العملية التعليمية من خلال غرفة العمليات والفيديو كونفرانس، وإن المدارس التي بدأت الدراسة اليوم ٢٠٠ مدرسة ولا توجد أي مشاكل وهي على اتصال دائم بمديري الإدارات التعليمية للمتابعة لحظة بلحظة، وأن التعليمات المشددة هى التزام المعلمين والطلاب بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.