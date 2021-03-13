شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة عباس الطرابيلى من مسجد الحصري ظهر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعنلت أسرة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، اليوم، والذي توفي مساء أمس الجمعة، بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، بمدينة السادس من أكتوبر، عن عمر 85 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، عن تشييع جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر اليوم السبت، على أن يدفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

ونعى المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة كرم جبر، «الطرابيلي»، مؤكدا أنه كان أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية، والمدافعين عن حريتها واستقلالها، وظل حتى اللحظة الأخيرة ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية.

كما نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، كما أصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بيان نعي مماثل أيضا.

ويعد عباس الطرابيلي أحد أكبر الكاتب الصحفيين المصريين، وله عمود يومي بصحيفة «المصري اليوم»، وسبق له أن عمل رئيسًا لتحرير جريدة الوفد 1998، وبدأ مسيرته الصحفية صحفيًا بأخبار اليوم.