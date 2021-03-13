شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مؤتمر «حوار الأديان والثقافات» يبدأ فعالياته بالقاهرة بمشاركة وفود 35 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم السبت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الإسلامى الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي تبدأ فعالياته بالقاهرة، تحت عنوان: (حوار الأديان والثقافات)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة وفود نحو 35 دولة .

كما انطلقت فعاليات ورش العمل بالجلسة التحضيرية الأولى لواعظات وزارة الأوقاف بعنوان: «دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار»، برئاسة الدكتور حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم نائبًا عن محمد نوار ،رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي ،رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم .

وأكد حسن مدنى في كلمته أن المرأة استطاعت أن تقف جنبًا إلى جنب في بناء الأسرة مع الرجل، وأن واعظات وزارة الأوقاف ما هن إلا نتاج مثمر وطيب لما تقوم به وزارة الأوقاف من جهود دعوية، مثمنًا جهوده الدعوية في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للواعظات من خلال دورات التدريب المكثفة ومعسكرات العمل الدعوي المتميزة، مما كان له أكبر الأثر في تقديم هذا النتاج الطيب وهن واعظات وزارة الأوقاف، مضيفًا أنهن يسهمن بجد في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وخلال كلمته أكد الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي، أن هذه الورشة تحمل عنوانًا مهمًا هو: (دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار)، وذلك لما للمرأة من دور هام، فالمرأة لها دور أوسع من أن يقتصر على البيت، فدورها شمل كل مجالات الحياة في المجتمع، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بما تقدمه من دعم للواعظات إنما هو إيمان بدور المرأة، ومشاركتها الإيجابية في بناء المجتمع.

وخلال مشاركتهن في اللقاء التحضيري الأول «دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار» قدمت الواعظة وفاء عبدالسلام الشكر لوزير الأوقاف على إتاحته الفرصة أمام الواعظات لعقد هذه الجلسة تمهيدًا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (حوار الأديان والثقافات)، مؤكدة أن المرأة لها دور عظيم في تنظيم الحوار في بيتها مع زوجها وأبنائها، وأن الحوار هو بريد المشاعر ووصلة الإرشاد بين أفراد الأسرة الواحدة نتيجة انشغال الأب أو الأم في هذه الزمن، فعلى المرأة التي تتمتع بقوة شخصيتها أن تقيم حوارًا أسريًّا ومجتمعيًّا ينبعث منه الحب والدفء حتى نجد منهن نبتًا طيبًا ينفع المجتمع.

وأشارت إلى أن نماذج النساء اللآئي سطر التاريخ حوارهن كثيرة، على رأس هذه النماذج السيدة أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) حينما قالت لنبينا (صلى الله عليه وسلم) لما نزل عليه الوحي وجاءها يرجف فؤاده، وقالَ: “قدْ خَشِيتُ علَى نَفْسِي فَقالَتْ له: كَلَّا، أبْشِرْ، فَوَ اللَّهِ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبَدًا، إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ علَى نَوَائِبِ الحَقِّ”، بهذه الكلمات العظيمة تثبت أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) قلب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأم سلمة (رضي الله عنها) في حوارها مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلح الحديبية حينما قالت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) “اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أحَدًا منهمْ كَلِمَةً، حتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أحَدًا منهمْ حتَّى فَعَلَ ذلكَ؛ نَحَرَ بُدْنَهُ، ودَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذلكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا” بهذه الكلمات الرائعة عبرت أم سلمة رضي الله عنها عن رأيها وحاورت زوجها رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وفي كلمتها أكدت الواعظة فيروز حسن عابدين أن المتدبر في القرآن والسنة المطهرة يدرك أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، إنما بالحوار، فالحوار الهادف هو أساس الإقناع، مؤكدة أن القرآن الكريم به الكثير من أساليب الحوار منها: حوار الإنسان مع خالقه ومولاه، وحوار الإنسان مع أخيه الإنسان، وحوار الإنسان مع الطير، ليرسم لنا القرآن الكريم منهج حياة يقوم على الحوار الهادف المتبادل، وكذلك النماذج من السنة أكثر من أن تحصى.