شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن رجال المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر تحت إشراف أحمد عبدالصبور، مدير الإدارة، وقيادة عصام عبد الراضي من فريق عمل المتابعة الميدانية، حملة لنظافة ورفع إشغالات الطريق أمام المحال التجارية التى تعرقل حركة المرور.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من ٣٠٠ إشغال أمام المحال التجارية والتى تعرقل حركة المرور نتيجة اعتداء أصحاب المحال على حرم الطريق العام. واستمرت إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر باستكمال رفع بلدورات ومعوقات تستخدم كإشغالات أمام المحلات في شارع المدينة المنورة وتفرعاتها، وذلك للحفاظ على المظهر العام وتسييرا لحركه سير المارة والسيارات.