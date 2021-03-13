شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 50 محضرا تموينيا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية التموين في الأقصر حملة مكبرة على الأسواق والمحلات العامة، أسفرت عن ضبط كمية من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط ٥٠٠ كيس مقرمشات، ٣٠ علبة جبنة «مثلثات» داخل كل علبة ١٦ قطعة بإجمالي ٤٨٠ قطعة، ٢٠ علبة لبن بودرة، زنة كل علبة ٣٠٠ جرام، ٤٥ علبة زبادي، ٧ علب حلويات (بسبوسة وكنافة)، داخل كل علبة ١٢ قطعة، ١٨ علبة مِش سلطة قريش، زنة العلبة ٥٠٠ جرام، كمية من ألبان معلبة جميعها منتهية الصلاحية.

وحررت الحملة ١٥ مخالفة ضد أصحاب مخابز، ٢٢ محضرا بالأسواق العامة، منها ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٨ محاضر لإدارة أنشطة بدون ترخيص، ٤ محاضر لعدم حمل شهادة صحية.