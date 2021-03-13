شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفصل الدراسي الثاني في الشرقية بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدارس الشرقية صباح اليوم السبت على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني ، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ومن جانبه، تابع رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة ، مشدداً على ضرورة النظافة الشخصية وغسل الأيدى بالماء والصابون ، والتأكد من ارتداء الكمامة الواقية ، وكذلك تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي بين الطلاب ، وتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، مؤكدا على التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس ، لمواجهة الأمراض والأوبئة وحفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن هناك تنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة أول بأول داخل وحول المدارس ، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومتابعة وصول الكتب الدراسية والإجراءات الإدارية، والمتابعة الميدانية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمعلمين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.