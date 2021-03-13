شكرا لقرائتكم خبر عن «خذوا حذركم».. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 13 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر اليوم السبت 13-3-2021 مستقرة، حيث يسود طقس دافئ على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا، وحذرت من حالة البحر الأحمر .

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئ على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

بينما تكون حالة الطقس مختلفة ليلا، حيث يسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد وحذرت الأرصاد من التقلب في الطقس بين النهار والليل وطالبت المواطنين بإرتداء الملابس الشتوية وعدم التعرض للهواء البارد.



أما حالة البحرين، فكشفت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. وفيما يلى درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر : درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 23 11 الإسكندرية 19 12 وادى النطرون 22 12 طنطا 22 12 شبين الكوم 22 11 دمنهور 21 12 بلطيم 20 11 مطروح 18 12 السلوم 19 11 سيوة 21 11 بورسعيد 19 12 دمياط 19 12 الزقازيق 23 12 المنصورة 22 13 الإسماعيلية 23 12 السويس 22 12 العريش 20 11 رفح 19 12 رأس سدر 23 13 نخل 22 10 نويبع 24 18 طابا 23 15 كاترين 20 08 الطور 23 15 شرم الشيخ 26 15 الغردقة 26 15 مرسى علم 27 15 الفيوم 23 11 بنى سويف 23 11 المنيا 23 10 أسيوط 24 10 سوهاج 25 12 قنا 29 12 الأقصر 30 13 أسوان 31 14 أدفو 30 15 أبوسمبل 29 13 الوادى الجديد 27 14 شلاتين 29 17 أبورماد 30 17 حلايب 26 16 رأس حدربة 25 16