شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد الدراسة في مدرسة العريش الفندقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء ، انتظام الدراسة في مدرسة العريش الثانوية الفندقية، حيث اطمئن المحافظ خلال تفقده للمدرسة على حسن سير وانتظام الدراسة، بجانب تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ شمال سيناء بسرعة الانتهاء من الجناح الفندقي الذي يتم تجهيزه بالمدرسة لاستقبال ضيوف المحافظة، مشددًا على الاستفادة من إمكانيات مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، مثل المدرسة الفندقية في توفير الوجبات الغذائية والإقامة لضيوف المحافظة والزائرين.

بدوره، أكد عصام سليمان، مدير إدرة المدرسة، أنه يجري حاليا تجهيز الجناح الفندقي في المدرسة بالتنسيق بين المديرية وهيئة الابنية التعليمية، استعدادا لاستقبال ضيوف المحافظة، وأنه سيتم افتتاحه قريبًا.

حضر الزيارة كلا من ممدوح الحديدي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، سوزي عبد الله، الموجه الاول للمواد الفندقية بالمديرية.