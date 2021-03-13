شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في مدارس شمال سيناء وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة في مختلف مدارس شمال سيناء في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2021/2021، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال حمزة رضون، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء إن الدراسة تنتظم ستة أيام أسبوعيًا، على أن يمنح العاملون في المدارس يومًا واحدًا راحة استثنائية وفقًا لتوجيهات المحافظ بديلا عن يوم السبت، على أن لا تقل نسبة الحضور عن 50% في كل تخصص من المواد الدراسية، وبما لا يخل بنظام وانضباط العمل بالمدرسة.

أضاف رضوان، أنه تم تقسيم حضور الطلبة بالنسبة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية علي مدارس الاسبوع ، علي أن تعقد 3 امتحانات في أواخر شهور مارس وابريل ومايو لجميع الصفوف تحت إشراف الإدارات التعليمية.

شدد رضوان على تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس تحت إشراف مدير المدرسة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.