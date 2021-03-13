شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير القوي العاملة يسلم وثائق التأمين التكافلي لصيادي البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً يفوم محمد سعفان وزير القوي العاملة اليوم السبت تسليم وثيقة تأمين تكافلي للصيادين بالبحر الاحمر بمجمع إعلام الغردقة،

واكد مسؤولو القوي العاملة بالبحر الاحمر ان الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، فهذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة

فيما انتهت مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر من اعمال حصر وتسجيل العاملين بمهنة الصيد بمختلف مدن المحافظة طبقا لتكليف الوزير محمد سعفان لمسؤولي المديرية لضمهم لمبادرة الرئيس السيسي الخاصة بدعم صيادي مصر والتي تشمل تقديم الرعاية الاجتماعية والمالية والصحية على اعتبار ان الصيادين من أكثر الفئات التي تحتاج للرعاية ووصل اجمالي الصيادين لذين تم حصرهم بالبحر الاحمر نحو ٤٤٠٠ صياد طبقا للكشوف المقدمة من جمعيات الصيد والتسجيل الشخصي من الصيادين بهدف إنشاء قاعدة بيانات

وتم رفع تقرير شامل من القوي القوي العاملة بمختلف المشكلات التي تواجه الصيادين بالبحر الاحمر لمحمد سعفان وزير القوي العاملة لعرضها على الرئيس السبسي

واكد مسؤولو القوي العاملة بالبحر الاحمر ان الوزارة تعتبر الصيادين من العمالة غير المتظمة للتي تستحق الرعاية والدعم

كانت وزارة القوي العاملة قد قررت إنشاء بوليصة تامين على الحياة للعجز الجزئي والكلي لكل الصيادين وان الهدف الرئيسي من مبادرة صيادي مصر الاهتمام بتحقيق أكبر قدر من الرعاية للصيادين وأسرهم وأنه سيتم تطبيق التأمين الصحي على الصيادين من خلال منظومة التامين الصحي الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج الحالات العاجلة.