شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعي قمص أسوان : قضى 38 سنة في الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى قداسة البابا توضروس الثاني، وفاة الأب القمص متياس غالي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الفابريقة بكوم إمبو التابعة لإيبارشية أسوان وتوابعها، عن عمر بلغ ٨٠ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لما يقارب ٣٨ سنة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني ، بخالص العزاء لنيافة هدرا مطران إيبارشية أسوان وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص متياس غالي، وعزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، ولنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ولد عزمي غالي يوم ٤ مارس ١٩٤١ خدم بكنيسة الشهيد مار جرجس الفابريقة، وصار أمين خدمة مدارس الأحد بها

سيم كاهنًا على الكنيسة ذاتها يوم ٢ أكتوبر ١٩٨٣ بيد نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ونال من يده رتبة القمصية يوم ١١ أبريل من عام ١٩٨٩.

قام بتعمير كنيسته مرتين مرة في ثمانينيات القرن الماضي ومرة أخرى في التسعينيات بعد أن تعرضت للحريق. رعى شعب الكنيسة، رعاية أمينة واتصف بطول الأناة واتساع القلب والاهتمام بالجميع.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته مساء أمس الجمعة، بحضور عدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد أسرته، نظرًا للظروف الحالية.