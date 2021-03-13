شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم السبت 13 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو أما الفراخ الساسو فسجلت سعر 32 جنيها للكيلو، بينما وصل أسعار الفراخ البلدي إلى 37 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجلت سعر 22 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٢٩ إلى ٤٦ جنيهًا، وكانت محافظة بورسعيد الأقل سعرًا، ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين ٢٥ إلى ٣٨جنيهًا، بينما كانت محافظة جنوب سيناء الأعلى سعرًا.

بينما تراوح سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠ جنيهًا، وتعتبر محافظة قنا هي الأعلى سعرًا، في حين سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٠ إلى ٤٠ جنيهًا وكانت محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا.

اسعار الكتاكيت فى مصر اليوم

بينما سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعا جديدا بنهاية الأسبوع الماضي، واستقرت منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم، حيث سجل سعر الكتكوت 13.5 في شركة الوطنية، و12 جنيه في شركة المراعي، و13.5 جنيه في شركة القاهرة، و12.75 جنيه في شركة الإسكندرية، أما شركة الوادي فسجلت أسعار الكتاكيت بها اليوم 14.25 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 38 جنيه، أما كرتونة البيض البلدي فسجلت 44 جنيه. أما أسعار البط اليوم، فسجلت 24 جنيه للبط الفرنساوي، و47 جنيه لكيلو البط البط المسكوفي والبط المولارد سجل 31 إلى 32.50 جنيه للكيلو.

وحسب توقعات للعاملين في أسواق الدواجن بمصر فإنها ستشهد ارتفاعا الأيام القادمة، وذلك نتيجة اقتراب شهر رمضان واتجاه بعض المواطنين إلى التخزين، ومن المحتمل أن تصل الزيادة فى الأسعار بنسبة تصل إلى 25% بأسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة.