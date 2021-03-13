بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني في المنيا اليوم .. وملتقى توظيفي للشباب الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني في المنيا اليوم .. وملتقى توظيفي للشباب الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة المنيا اليوم السبت تحت عنوان «اصنع الفرصة واشتغل فني»، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة المنيا وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظة.
وبالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي الذي يوافق 18مارس من كل عام، حيث تختتم فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب يوم الخميس الموافق 18 مارس في شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل، وسيضم الملتقي الذي يوافق العيد القومي للمحافظة مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب شركات القطاع الخاص والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، وتمتد فعاليات الأسبوع بداية من اليوم السبت حتي الخميس 18 مارس 2021.
يأتي الأسبوع في إطار دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأكيدا على أهمية تقوية الشراكات بين البرامج التنموية والوزارات المعنية وتماشيا مع جهود محافظة المنيا في تقديم الدعم للشباب والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.
وأضاف محافظ المنيا أن تلك الفعاليات تهدف إلى التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030، حيث تهدف فعاليات التدريب إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، انه سيتم تدريب الشباب الراغب في بدء مشروعه الخاص به على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة، كما يتم تدريبهم على مهارات سوق العمل وربطهم بفرص عمل ومصادر تمويل لمشروعاتهم، مما يسهم في تشجيع كافة الأطراف المعنية على المشاركة بشكل فعال في تنفيذ الانشطة وتشمل مشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بجانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وتتضمن الفعاليات جلسة حوار بين الأطراف المعنية وسوف تضم تلك الجلسة ممثلين من الأطراف المعنية المختلفة المهتمين والمؤثرين بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وريادة الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمحافظة المنيا مثل الوزارات المعنية (وزارة الهجرة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة القوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة والاثار) بجانب القطاع الخاص، الجمعيات الاهلية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الداعمة لمناقشة اهم التحديات التي تواجه القطاع بالمحافظة والربط بين تلك الأطراف المعنية والخروج بخطة عمل مشتركة التي تهدف إلى توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للشباب ودعم الصناعات المنتجة والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال لشباب محافظة المنيا، وسيقوم بإدارة الجلسة دكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.
كما تشمل الفعاليات أيضا جلسة توعية «كيف تبدأ مشروعك “، وتدريب على جاهزية العمل، تدريب ريادة الاعمال المقدم من مبادرة سوبر فني، دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة، تدريب الميسرين بمدارس التعليم الفني، تدريب عن مهارات الضيافة والتعامل مع السائحين للعاملين بالمزارات السياحية بالمحافظة، وكذلك زيارة تفقدية لمراكز التدريب بمركز القوى العاملة ومراكز التشييد والبناء التي تم تجهيزها بواسطة برنامج TVET EGYPT
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