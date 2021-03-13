شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 13-3-2021 وتوقعاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب فى مصر أمس الجمعة حالة من التقلبات الشديدة حيث انخفض السعر بشكل كبير فى منتصف اليوم إلا أنه عاد ليرتفع معوضًا خسارته فى نهاية اليوم بشكل كبيرمع ارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر استقرارًا كبيرًا.

انخفض سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات عن أسعار ختام تعاملات أمس بمقدار جنيه واحد:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر صباح اليوم إلي 870 جنيهًا بدلاً من 871 مساء الجمعة.

وهبط سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر في الصباح إلي 761 بدلاً من 762 مساء الجمعة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر صباحًا إلى 652 جنيهًا بدلاً من 653 مساء أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر في الصباح إلي 6088 جنيهًا بدلاً من 6096 مساء الجمعة.

يتوقع أن تستقر أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم ولا تشهد أي تقلبات كبيرة فى الأسعار، كما أنه لن تحدث أى مفاجآت فى أسعار الذهب اليوم، ومن المتوقع ألا تزيد التقلبات السعرية عن مدي خمسة جنيهات صعودًا وهبوطاً، وذلك بعد يوم حافل من التقلبات فى الأسعار داخل مصر تزامنًا مع تقلبات كبيرة فى أسعار الذهب عالميًا.

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