شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخطط لشراء أكبر صفقة عربات بضائع فى تاريخها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد لشراء أكبر صفقة عربات بضائع فى تاريخها، تزامنا مع عملها على إنهاء إجراءات شراء 100 جرار، لتدعيم قوة جر قطارات البضائع بالهيئة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين.

ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن صفقة عربات البضائع الجديدة فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

1000 عربة بضائع من طرازات مختلفة تخطط السكة الحديد لشرائها، وتتفاوض مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من أجل تصنيع وتوريد الـ 1000عربة بضائع.

ما أبرز أنواع العربات التى ستضمها هذه الصفقة؟

صفقة عربات البضائع ستضم عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ تماشيا مع خطة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكة الحديد، كما ستضم عربات نقل للغلال، بجانب أنها ستضم أيضا 160 عربة كشف قلاب ستدخل الخدمة بالسكة الحديد لأول مرة فى تاريخها ستكون بديلة ومماثلة لسيارات النقل الثقيل ذات القلاب.

ما الهدف من شراء صفقة عربات البضائع الجديدة؟

هذه الصفقة تأتى ضمن خطة الدولة فى التوسع في نقل البضائع بالقطارات سواء عبر شبكة السكة الحديد القائمة أو شبكة خطوط القطارات السريعة التى تعمل الدولة على تنفيذها، وتعمل هيئة السكة الحديد حاليا تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع البضائع بها حتى 2030 ليساهم في وقف خسائر الهيئة وتحويلها إلى مرفق يحقق أرباح لذلك تتجه لإبرام هذه الصفقة.

تكلفة الصفقة الجديدة من عربات قطارات البضائع؟

تكلفة صفقة عربات البضائع تتخطى الـ 4 مليار جنيه، ومخطط تصنيع الصفقة بالكامل محليا في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.