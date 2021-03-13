شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية ومنح موافقات لـ31 مدرسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه بالنسبة للمستهدف إنشائه من المدارس هو خدمة جميع الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية بعدد ونوعيات المدارس التى تتلائم مع مستوى الإسكان، ويتم التنفيذ فى ضوء إشغال الوحدات السكنية.
وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المهندس على الحرانى، مدير المنطقة، الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات النهائية بمدرسة حسن كامل للتعليم الأساسى بمدينة الشلاتين بتكلفة 9 ملايين جنيه.
وقال المهندس على الحرانى، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أنه تم تكليف لجنة من المنطقة ترأسها المهندس مصطفى كريم نائب مدير المنطقة لإستلام المدرسة استعدادا لدخولها العملية التعليمة.
وأضاف مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أن المدرسة تتكون من دور أرضى وطابقين بإجمالى 11 فصل تعليم أساسى ، مشيراً أن التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 9 مليون جنيهاً ، مؤكدا على أن المدرسة تمت عملية إنشائها وتشطيبها على أعلى مستوى ، وبالنظم الحديثة.