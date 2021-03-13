شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية ومنح موافقات لـ31 مدرسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية، أنه تم إنشاء 3 مدارس حكومية فى العاصمة الإدارية، كما تم إصدار موافقات لعدد 31 مدرسة خاصة حتى الآن، وجار دراسة 18 مدرسة أخرى تمهيدا لإصدار الموافقات.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه بالنسبة للمستهدف إنشائه من المدارس هو خدمة جميع الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية بعدد ونوعيات المدارس التى تتلائم مع مستوى الإسكان، ويتم التنفيذ فى ضوء إشغال الوحدات السكنية.